Власть 08 марта 2023, 07:46 Песков назвал вбросом новые публикации о подрыве «Северных потоков» Представитель Кремля Песков: новые публикации СМИ о «Северных потоках» являются вбросом РИА «Новости»

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Новые публикации зарубежных СМИ о подрыве газопроводов «Северный поток» — вброс, призванный отвлечь внимание от реальных организаторов диверсии. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ», — подчеркнул он, комментируя появившиеся накануне публикации в американской газете The New York Times и немецкой Zeit.

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Американское СМИ со ссылкой на чиновников сообщило, что есть разведданные, по которым за терактом якобы стоит проукраинская группировка, причем в Киеве могли не знать о ее планах. Журналисты немецкого издания тоже написали, что следы ведут в направлении Украины. Дмитрия Пескова удивило, что чиновники-информаторы делают громкие заявления без расследования.

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Представитель Кремля добавил, что Россию к расследованию диверсии все еще не допускают — на днях ноты об этом пришли от Дании и Швеции. Он заметил, что здесь «пахнет чудовищным преступлением», и добавил, что страны-акционеры «Северных потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием «всех, кто может пролить свет» на события.