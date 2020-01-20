Песков назвал важным шагом для урегулировании ситуации в Ливии встречу в Берлине

Участники прошедшей в Берлине международной конференции по Ливии сделали важный шаг для урегулирования ситуации в африканской стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценил итоги встречи.

Он пояснил, что сделан важный шаг в сторону возможного урегулирования ситуации.

«Теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН», — привело цитату представителя Кремля РИА «Новости».

Международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, стран ЕС прошла в Берлине в минувшее воскресенье. Для участия в столицу Германии также прибыли премьер-министр правительства национального согласия Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар — лидеры двух противоборствующих структур страны. Однако организовать переговоры между ними участникам заседания не удалось.

По итогам конференции, страны-участницы приняли единый документ с планом по разрешению сложившейся в Ливии ситуации. Согласно его тексту, ни одна из сторон конфликта не получит поддержки от участников конференции. Следить за режимом прекращения огня станет специальная комиссия. Она же определит линию разведения войск между силами национальной армии и правительства согласия.

Окончательно документ должен получить одобрение Совета Безопасности ООН, после чего его включат в политический процесс урегулирования сирийского конфликта.