Песков назвал важным предложение Шойгу построить новые города в Сибири

Идея министра обороны России Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири так же важна, как и развитие уже существующих центров экономической и общественной жизни. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Развитие существующих городов и сформировавшихся центров экономической и общественной жизни — это постоянный процесс, постоянный приоритет для правительства и руководства страны. Безусловно, развитие страны требует и появления новых центров, новых городов. И в этом плане инициатива Шойгу представляется очень важной», — приводит РИА «Новости» слова главы кремлевской пресс-службы.

В начале августа глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН предложил построить за Уралом несколько новых крупных городов, которые станут промышленными и экономическими центрами.

По его словам, в один из них можно перенести столицу России. Шойгу подчеркнул, что население новых сибирских городов должно достигать миллиона человек. Министр обороны рассказал, что подобные планы были у советского руководства, однако их не успели реализовать из-за распада СССР.