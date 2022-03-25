Песков назвал «утку» про смерть Жириновского неприличной

Сообщения о якобы смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского — это «утка», так поступать неприлично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

Представитель Кремля прокомментировал очередной вброс о якобы кончине политика.

«Сегодня кто-то „утку“ запустил. Это неприлично», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Жириновский жив.

«Он по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», — отметил Песков.

Сообщения о якобы смерти Жириновского разошлись по СМИ в пятницу со ссылкой на Telegram-канал сенатора Александра Пронюшкина. Тот вскоре удалил свой пост и извинился, признав, что опубликовал ложную информацию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Жириновский жив, хоть и остается в тяжелом состоянии. В ЛДПР заявили, что обратятся в Генпрокуратуру и подадут иски на всех, кто распространял фейки.

Помощник вице-спикера Госдумы Борис Чернышов заявил «360», что фейки о смерти Жириновского вбросили перед встречей фракции ЛДПР с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В аппарате депутата сообщили, что это была спланированная провокация.