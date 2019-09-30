Песков назвал условия раскрытия стенограмм переговоров Путина и Трампа

«Если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать», — заявил он, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к требованию членов демократической партии США предоставить им доступ к стенограммам разговоров Путина и Трампа.

Песков отметил, что публикация стенограмм возможна, но только в какой-то степени и только по взаимному согласованию сторон.

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«Дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает», — особо отметил Песков.

При этом, говоря в общем о теме публикации расшифровки телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, представитель Кремля отметил, что это внутреннее дело, в которое Россия не вмешивается.

Белый дом пошел на публикацию стенограммы переговоров Трампа и Зеленского после того, как несколько СМИ сообщили о том, что американский лидер попросил своего украинского коллегу инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джона Байдена. Последнего называют главным конкурентом действующего президента на предстоящих выборах.

После публикации расшифровки переговоров телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом закрыл доступ к стенограммам переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путины и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

В итоге в Палате представителей потребовали от администрации Трампа раскрыть содержание бесед, чтобы выяснить, мог ли президент США своими словами подорвать безопасность страны.