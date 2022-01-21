Песков назвал условие для отсрочки послания Путина Федеральному собранию

Послание президента России Федеральному собранию отложат на срок до двух недель, если начнется резкий рост заражения коронавирусом. Как сообщил «Интерфакс», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас президент России работает в комбинированном режиме, проводит личные встречи, но его участие в больших мероприятиях минимизировано.

«Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности — и тестирование, и другие методы», —заявил Песков.

Он пояснил, что в ходе разговора между президентом России и его собеседниками сохраняется дистанция несколько метров.

Отвечая на вопрос о послании Путина Федеральному собранию, Песков отметил, что в Кремле уже научились принимать специальные меры.

«Но, конечно же, будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень этой кривой очередной волны. Если будут пиковые значения, то, конечно, может, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель», — не исключил он.

Ранее Песков заявил, что работа над посланием Путина Федеральному собранию продолжается, но конкретной даты пока нет.