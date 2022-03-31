Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского

Для встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского должна завершиться работа по тексту договора между двумя странами. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в данный момент нет никаких установленных рамок по времени для встречи руководителей двух стран.

«Встрече Путина и Зеленского должна предшествовать финализация работы по тексту договора между Россией и Украиной», — заявил Песков.

Предварительную версию договора украинская делегация представила на переговорах в Стамбуле. В документе говорится, что Украина переходит в нейтральный статус, отказывается от вступления в НАТО, ядерного оружия и размещения на своей территории иностранного вооружения в обмен на гарантии безопасности других стран, включая Россию.

Как отметил глава российской переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский, если Украина выполнит взятые на себя обязательства, то угроза создания натовского плацдарма в непосредственной близости РФ ликвидируется. Он подчеркнул, что работа по договору продолжится, потому что есть ряд пунктов, по которым Россия не намерена менять свою позицию.