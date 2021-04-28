Песков назвал условие укрупнения регионов

Укрупнение регионов России может происходить, но только в случае, если с таким предложением выступят жители конкретных субъектов. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель президента пояснил, что идея объединения регионов в единый субъект оценивается по-разному. В некоторых случаях это может быть необходимо с точки зрения экономики и эффективности.

«Но здесь главным критерием, конечно, является воля жителей этих регионов. Вы знаете, что далеко не везде жители регионов хотят этого укрупнения в настоящее время, это является определяющим фактором», — подчеркнул Песков.

В минувший вторник, 27 апреля, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что количество регионов в России чересчур велико и его надо сократить путем объединения. В качестве идеи вице-премьер предложил включить Еврейскую автономную область в Хабаровский край.

Представитель Хуснуллина пояснил, что он имел в виду важность создания равных возможностей, направленных на развитие городов и населенных пунктов вне зависимости от административного деления.