Песков назвал условие начала следствия по делу Навального

Ситуацию с Алексеем Навальным в России будут расследовать, если подтвердится наличие отравляющих веществ в его организме. Сейчас МВД ведет доследственную проверку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в этом вопросе Москва рассчитывает получить информацию от Берлина. Слова официального представителя Кремля привел «Интерфакс».

«Мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами и рассчитываем на <…> информацию о том, что это за вещество», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков напомнил, что доследственную проверку в МВД начали практически сразу. И дополнительные сведения помогли бы специалистам. Представитель Кремля напомнил, что «де-факто это и есть следственные действия».

«Если найдет свое подтверждение информация о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отравляющих веществ, то <…> последует и де-юре открытие следствия», — заключил Песков.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где мужчину госпитализировали. Спустя два дня Навального перевезли в Берлин на лечение — в клинику «Шарите». Он находится в реанимации на ИВЛ. В Германии заявили, что в организме Навального обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок».