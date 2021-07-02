Песков назвал условие, исключающее локдаун в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил введение локдауна в стране. Однако чтобы предотвратить его в будущем, он призвал всех вакцинироваться.

«Про локдаун же говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается. Он не обсуждается, именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее», — процитировало РИА ФАН слова представителя Кремля.

Во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что главы регионов, где ужесточили меры безопасности из-за коронавируса, пытаются предотвратить необходимость вводить локдаун.

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил локдауном некоторым районам полуострова, где бизнес не соблюдает требования по противодействию коронавирусу.

Москва из-за сложной эпидемической ситуации ввела новые ограничения: перевод 30% сотрудников компаний на удаленку, вход в рестораны и кафе по QR-коду, обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, сообщал RT.

Банк «Открытие» провел опрос среди россиян по поводу ввода локдауна в стране. Больше половины жителей РФ заявили, что они против карантина из-за роста заболеваемости COVID-19.