Важное 06 марта 2024, 13:34 Песков назвал условие для применения ядерного оружия Россией Кремль: Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существования РИА «Новости»

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Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существованию страны. Такое заявление сделал официальный пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые», сообщило РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля напомнил, что ядерное оружие еще называют «прощальным».

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«Если что-то будет угрожать существованию нашей страны — вот тогда [могут применить] ядерное оружие. Помимо этого — никак невозможно. Говорить об этом безответственно», — подчеркнул Песков.

Все рассуждения о ядерной войне, которых много на Западе, опасны тем, что происходит рутинизация этой темы, добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские ядерные объекты в Северной Европе станут законными целями России в случае прямого столкновения с НАТО. Странам придется это учитывать.