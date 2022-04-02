Песков назвал Украину страной, недружественной России и Белоруссии

Украина заняла недружественную позицию по отношению к России и Белоруссии. Об этом свидетельствуют ее желание вступить в НАТО, которое она записала в свою Конституцию, ввела полный запрет российских СМИ и сделала русский язык второстепенным. Об этом в эфире телеканала «Белоруссия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что во время протестов после президентских выборов в Белоруссии Украина снова заняла достаточно непростую позицию.

«Поэтому я бы сказал так, что это страна, которая недружественная ни России, ни Белоруссии», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что именно украинская делегация настояла на смене места переговоров. Но сейчас важнее, чтобы этот диалог продолжался.

«В конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о ходе специальной операции, Песков отметил, что Украина практически потеряла всю свою военную инфраструктуру, но это только одна из целей специальной операции. Второй важной задачей является восстановление ЛНР и ДНР в границах 2014 года и денацификация Украины.

«Мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены на Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции», — добавил Песков. Он напомнил что по-русски говорят десятки миллионов жителей соседней страны, поэтому его нельзя делать вторичным.