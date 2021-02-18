Песков назвал Украину недружественной страной

Украина — недружественное для России государство, она превратилась в «проект западных стран». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украина — это суверенное государство, которое не является для нас дружественным. Мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — привело его слова РИА «Новости».

Начиная с госпереворота Украина превратилась в «проект этих самых западных стран», написал сайт RT.

«Такие элементы мы усматриваем», — добавил Песков.

Украина столкнулась с очень серьезной проблемой на юго-востоке своей территории. Пока что власти Киева не могут или не хотят справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер, отметил пресс-секретарь.