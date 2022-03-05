Песков назвал цель спецоперации на Украине

Россия не ставит своей целью разделение украинской территории, а только хочет обеспечить собственную безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, Украина оказалась под влиянием нацисткой идеологии после госпереворота 2014 года. Сейчас Россия хочет освободить от нее страну.

«Кроме того, на Украине увеличилось присутствие натовской инфраструктуры, которая напрямую угрожает безопасности России. <…> Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — сказал Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Также он сообщил, что энергоблоки Запорожской АЭС не повредились в результате пожара. Станция продолжает функционировать в обычном режиме. Как отметил пресс-секретарь, электростанция не подвергалась ударам.

«То, что произошло вокруг нее, было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, которые осуществили нападение на российские ВС», — заключил Песков.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что Запорожская АЭС работает в обычном режиме.