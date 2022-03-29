Песков назвал «тревожными» высказывания Байдена о Путине

Высказывания президента США Джо Байдена про его российского коллегу Владимира Путина весьма тревожны. Они являются личным оскорблением со стороны американского лидера, Заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Они (слова президента США Джо Байдена — прим. ред.) весьма тревожны. Прежде всего, это личное оскорбление, и трудно представить себе место для личного оскорбления в риторике политического лидера, и особенно политического лидера величайшей страны в мире — Соединенных Штатов. Мы очень сожалеем об этом», — сказал Песков в интервью телекомпании PBS. Слова российского пресс-секретаря привела газета «Известия».

Песков назвал «неприемлемым» высказывание Байдена о том, что Путин не должен или должен быть у власти в России.

«Не президенту Соединенных Штатов решать, кто будет и кто является президентом Российской Федерации, это за народом России, который принимает решение на выборах», — пояснил Песков.

Ранее Байден в завершении выступления в Польше отклонился от написанного спичрайтерами текста и заявил, что Путин «не может оставаться у власти». После этого спецпредставитель Белого дома заявил, что Байден неправильно выразил мысль. Смена руководства России не подразумевалась.

Американист Александр Домрин в эфире «360» припомнил и другие громкие высказывания Байдена в адрес властей России. По его мнению, то, что мы сейчас видим, укладывается в общую политику, как американской элиты, так и самого Байдена.