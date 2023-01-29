Власть 29 января 2023, 10:51 Песков назвал статью FТ о получении Путиным искаженной информации об экономике недостоверной Пресс-секретарь Кремля Песков заявил FТ, что Путин получает полную информацию об экономике Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

В Кремле отреагировали на статью Financial Times (FТ), где утверждалось, что якобы власти России не осведомлены о реальном состоянии экономики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил FТ, что глава государства Владимир Путин в курсе всех дел и событий.

«Любые утверждения относительно того, что он (Владимир Путин — прим. ред.) получает искаженную информацию, являются неверными. Президент обладает полной информацией и еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства», — прокомментировал Песков.

Реклама

Ранее издание опубликовало материал со ссылкой на сотрудника Центробанка, в котором тот якобы заявил о проблемах в системе ведения статистики, из-за чего до властей доходит недостоверная информация.

Тем временем в Центробанке сообщили, что золотовалютные резервы России выросли на 2,6 миллиарда долларов с 13 по 20 января. До указанного периода объем международных резервов составлял 592 миллиарда долларов.