Власть 30 декабря 2022, 14:27 Песков назвал СССР важной частью истории России Представитель Кремля Песков назвал СССР неотъемлемой частью истории России РИА «Новости»

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СССР — неотъемлемая часть истории России, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сегодня, в день 100-летия образования Советского Союза, журналисты спросили представителя Кремля, какие уроки можно извлечь из развала СССР.

Песков отметил, что это могло бы стать темой лекции на два-три часа, причем «сколько будет лекторов, столько будет точек зрения», и добавил, что не хотел бы стать одним из таких «лекторов».

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«Я единственное что могу сказать: Советский Союз — это неотъемлемая часть нашей истории», — процитировало Дмитрия Пескова РИА «Новости».

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Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина также процитировал его слова о том, что тот, кто не жалеет о развале СССР, «не имеет сердца», а кто хочет его восстановить — «не имеет мозгов».

Ранее первый заместитель главы комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов в беседе с журналистами заявил, что распад СССР был неизбежным из-за действий руководителей страны, но его «нужно было сохранить», поскольку он был «формой существования России и нашей общей родиной». Никонов добавил, что сейчас «реставрировать» Советский Союз нереально.