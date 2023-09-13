Власть 13 сентября 2023, 12:24 Песков назвал сроки окончания переговоров Путина и Ким Чен Ына Песков: переговоры Путина и Ким Чен Ына завершатся 13 сентября РИА «Новости»

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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР будут однодневными и закончатся 13 сентября. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня завершатся», — сказал пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос о сроках переговоров.

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Президент России и лидер Северной Кореи провели переговоры на космодроме Восточный. Они встретились в зале на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2». Участниками переговоров также стали члены делегаций России и КНДР.

Во время беседы Ким Чен Ын назвал отношения с Россией главным приоритетом для Северной Кореи. Лидер КНДР заверил, что его страна поддержит все решения президента РФ и будет бороться с империализмом.

После расширенных переговоров Путин и Ким Чен Ын побеседовали тет-а-тет, сообщили «Известия». Кроме того, президент России дал торжественный обед в честь лидера КНДР.