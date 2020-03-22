Песков назвал способ победы над коронавирусом

Все страны мира должны объединить свои усилия в борьбе с коронавирусом, тогда инфекция будет побеждена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас практически все страны мира столкнулись с серьезной угрозой коронавируса. Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря. Песков добавил, что вместе все страны смогут взять распространение коронавируса под контроль.

Так Песков прокомментировал решение главы государства Владимира Путина помочь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса, которое было принято накануне.

По поручению президента глава Минобороны Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи Италии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Россия отправит в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование.

Сейчас Италия остается самой пострадавшей страной от коронавируса. Только за минувшие сутки количество смертей в стране выросло до рекордных 4825. Количество случаев заражения увеличилось на 4,8 тысячи.

В мире число заразившихся коронавирусом нового типа превысило 300 тысяч человек. Скончались почти 13 тысяч инфицированных. Врачам удалось вылечить больше 94 тысяч пациентов.