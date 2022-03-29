Песков назвал сообщения о принудительном вывозе беженцев в Россию ложью

Утверждения, что украинцев принудительно эвакуируют в Россию, являются ложью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это ложь. Это не соответствует действительности», — сказал Песков, отреагировав на заявления Украины и западных стран о том, что беженцев с Украины вывозят в Россию принудительно.

Он сообщил, что украинские беженцы добровольно приезжают в РФ. По его словам, российские военные помогают людям уезжать из Мариуполя, где сейчас опасно.

«Они помогают, несмотря на то, что, как уже стало известно, эти люди находятся в опасности, когда они пытаются покинуть эти населенные пункты, потому что их просто расстреливают в спину. На этот счет имеется уже большое количество рассказов непосредственных очевидцев», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что третий поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Самарскую область. На нем в Россию приехали 440 человек, включая 80 детей.