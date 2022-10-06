Песков посчитал слова Маска о желании востока Украины быть с Россией констатацией реальности | 360°

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Песков посчитал слова Маска о желании востока Украины быть с Россией констатацией реальности

Представитель Кремля: слова Маска о желании востока Украины с Россией — реальность

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал мнение, что тяготение жителей востока Украины к России обусловлено исторически. Люди, которые способные к аналитическому мышлению, в том числе и Илон Маск, это понимают. Так представитель Кремля прокомментировал выводы, к которым пришел американский миллиардер и предприниматель.

«Это констатация реальности скорее. Потому что это, действительно, реальное положение дел и, действительно, на востоке Украины всегда, испокон веков жило население, которое было русским населением», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

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Ранее Илон Маск заявил, что русские являются большинством среди населения в восточных регионах Украины, соответственно они предпочитают Россию. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что думающих как Маск людей немало.

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Также предприниматель предложил мирный план по урегулированию конфликты России и Украины. По его словам, надо провести повторные референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях под контролем ООН, признать Крым субъектом РФ, гарантировать полуострову хорошее водоснабжение, а Украине дать нейтральный статус.

Дмитрий Песков

Илон Маск

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