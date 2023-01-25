Власть 25 января 2023, 13:59 Песков назвал ситуацию в мире чрезвычайно напряженной Представитель Кремля Песков отреагировал на перевод стрелок часов Судного дня Пресс-служба Кремля

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Ситуация в мире, а особенно в Европе, «чрезвычайно напряженная», и пока ничто не сулит разрядки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал перевод стрелок символических часов Судного дня на 10 секунд — максимально близко к «ядерной полуночи».

«Ситуация в целом действительно тревожная. <…> И перспективы ее развития с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки», — процитировал представителя Кремля ТАСС.

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По мнению Пескова, в этом вопросе нужно смотреть в глаза правде — и быть «особенно внимательными, быть начеку и принимать соответствующие меры».

Проект «Часы Судного дня» создала группа ученых Университета Чикаго в 1947 году. Изображение часов появилось на обложке американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Каждый год «Бюллетень» передвигает стрелки, руководствуясь решением совета директоров журнала и приглашенных экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии. Сейчас символические часы показывают самый высокий уровень риска ядерной катастрофы за все время.