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    04 февраля 2021, 14:55

    Песков назвал «санкционным рефлексом» антироссийский законопроект сенаторов США

    Анатолий Минкин

    Санкционное давление на Россию со стороны США неприемлемо для развития двусторонних отношений между странами. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новый законопроект американских сенаторов о новых рестрикциях.
    Песков назвал «санкционным рефлексом» антироссийский законопроект сенаторов США

    «Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двусторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления», — заявил Песков.

    На вопрос о том, как в Кремле рассматривают этот законопроект, Песков ответил, что пока никакой реакции нет, так как американские законодатели не начали обсуждать этот документ.

    «Давайте дождемся и посмотрим, в каком русле эти обсуждения будут проходить», — предложил он.

    Как напомнила газета «Известия», накануне республиканец Марко Рубио и демократ Крис Кунс внесли на рассмотрение законопроект «О привлечении Российской Федерации за злонамеренную деятельность».

    Документ предполагает «введение точечных санкций в отношении российских должностных лиц, причастных к нарушению международного права».