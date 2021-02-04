Песков назвал «санкционным рефлексом» антироссийский законопроект сенаторов США
«Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двусторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления», — заявил Песков.
На вопрос о том, как в Кремле рассматривают этот законопроект, Песков ответил, что пока никакой реакции нет, так как американские законодатели не начали обсуждать этот документ.
«Давайте дождемся и посмотрим, в каком русле эти обсуждения будут проходить», — предложил он.
Как напомнила газета «Известия», накануне республиканец Марко Рубио и демократ Крис Кунс внесли на рассмотрение законопроект «О привлечении Российской Федерации за злонамеренную деятельность».
Документ предполагает «введение точечных санкций в отношении российских должностных лиц, причастных к нарушению международного права».