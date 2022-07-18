Песков назвал санкции ценой за независимость России

Санкции против России — это цена за ее суверенитет и независимость. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана.

Фрагмент беседы показал телеканал «Россия 24».

Песков сказал, что Россия, как и Иран, уже привыкла к санкциям — есть опыт еще советских времен. По его словам, общее количество ограничений против РФ с советских времен «измеряется, наверное, тысячами».

«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за независимость и суверенитет. У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», — подчеркнул представитель Кремля.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин должен посетить Иран. Визит начнется 19 июля. Путин примет участие в трехстороннем саммите Россия — Иран — Турция. Так же российский лидер должен будет встретиться с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.