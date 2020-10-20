Песков назвал «рецидивом оголтелой русофобии» обвинения в хакерских атаках на Олимпиаду

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы никогда не участвовали в кибератаках. Также он назвал западные обвинения «рецидивами оголтелой русофобии».

Песков рассказал, что видел все подобные обвинения в адрес России, передает РИА «Новости».

«С сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россию или российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся, это уже собственно напоминает с постоянностью встречающиеся рецидивы такой оголтелой русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью», — сообщил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия «никогда не предпринимала никаких хакерских атак, тем более против Олимпиад».

Ранее в посольстве России в Вашингтоне назвало «охотой на ведьм» обвинения США в хакерстве. Американский Минюст обвинил шестерых россиян в кибератаках, проходивших в США, Франции, Южной Корее и на Украине. К тому же американские власти связали подозреваемых с ГРУ России.