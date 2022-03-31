Песков назвал референдум Южной Осетии о вхождении в Россию мнением народа

Идея о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России — это выражение мнения народа, которое нужно уважать. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия не имеет к этой идее никакого отношения, но считает, что нужно уважать мнение народа Южной Осетии.

«У нас в этом плане ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся», — заявил Песков.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что подготовка к референдуму о присоединении к России пройдет после завершения выборов главы республики 10 апреля. Он пояснил, что этот план готовился давно и сейчас настало время его реализовать.

По мнению политолога и вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, спешить с оценкой объявленного референдума не стоит, а лучше дождаться итогов выборов в Южной Осетии.