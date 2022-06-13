Песков назвал речь Путина на ПМЭФ «чрезвычайно важной»

Президент России Владимир Путин произнесет крайне важную речь в рамках выступления на Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

«В этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин затронет ряд актуальных тем. Среди них — начинающийся продовольственный кризис в мире и влияние антироссийских санкций на удорожание энергоресурсов. По словам Пескова, об этих темах «невозможно не говорить».

«Я уверен, что президент будет говорить об этом», — отметил он.

Кроме того, Песков описал свое видение текущей обстановки в мировой экономике. По его словам, 2022 год уже отличился «идеальным системным штормом». К текущему положению вещей привели многочисленные ошибки зарубежных политиков во время пандемии коронавируса. Песков отметил, что последствия этих неточных действий и решений усугубились антироссийской «экономической войной».

«Россия — слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им (западным странам — прим. ред.) в качестве бумеранга», — заключил Песков.