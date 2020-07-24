Песков назвал работу полиции в Хабаровске корректной и правильной

Правоохранители в Хабаровске делают свою работу корректно и правильно. Раскачивания ситуации извне никто не допустит. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщило РИА «Новости», так он прокомментировал слова временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева об организации несанкционированных акций в регионе иностранцами.

«Здесь не нужно докладывать Кремлю, правоохранители на месте делают свою работу, причем делают, согласитесь, весьма корректно и правильно», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что раскачивания ситуации никто не допустит.

В минувший четверг, 23 июля, Дмитрий Песков заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается решением срочных вопросов, которые накопились в последнее время. Поэтому он пока не может встретиться с жителями. От общения с гражданами он не уклоняется и обязательно проведет встречи, как только закончит основную работу.

На пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева назначил президент России Владимир Путин. Бывшего главу региона Сергея Фургала отправили в отставку в связи с утратой доверия. Против него завели уголовное дело об организации убийств и покушений на убийство. Московский суд отправил Фургала в Следственный изолятор.

Михаила Дегтярева в Хабаровске местные жители встретили достаточно прохладно. Сам он заявил, что поможет региону, используя свои связи с федеральным центром.

Сегодня он оценил обстановку в крае как спокойную. При этом он отметил, что есть опасность провокаций. Жителей он призвал сохранять спокойствие, соблюдать социальную дистанцию и другие меры для того, чтобы не заразиться коронавирусом. В ближайшие дни он намерен посетить другие населенные пункты, чтобы больше узнать о регионе.