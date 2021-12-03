Песков назвал Путина неформальным лидером «Единой России»

Президент Владимир Путин был и остается неформальным лидером для партии «Единая Россия», которой исполнилось уже 20 лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, лидером я его называю, таким, неформальным лидером партии», — сказал Песков журналистам, его процитировало РИА «Новости».

Партия «Единая Россия» сформировалась почти 20 лет назад — 1 декабря 2001 года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллег с годовщиной и пожелал им продолжать двигаться только вперед.

В рамках празднования юбилея партии состоялась международная конференция «Глобальные вызовы ХХI века: межпартийное измерение», которую организовала «Единая Россия». В ней приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также представители 30 политических партий из разных стран мира.

Во время своего выступления Дмитрий Медведев призвал участников конференции к более активному взаимодействию по линии политических партий. Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления справедливой системы международных отношений.