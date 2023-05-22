Власть 22 мая 2023, 14:41 Песков назвал Путина и Эрдогана серьезными политиками Пресс-секретарь Песков: Путин и Эрдоган — серьезные политики, им не свойственен популизм РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган являются серьезными политиками, которым не свойственен популизм. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Путин и Эрдоган являются очень серьезными политическими фигурами с колоссальным опытом, которые не используют популистические приемы», — отметил официальный представитель Кремля.

Реклама

Песков подчеркнул, что оба президента отвечают за свои слова.

«Они занимаются субстантивными и конкретными вопросами, которые касаются взаимовыгодных двусторонних отношений России и Турции. Для народов обеих стран это очень важно», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Ранее Эрдоган заявил, что обмен военнопленными и обсуждение зерновой сделки продемонстрировало возможность мирного диалога России и Украины. Он заявил, что продолжит стараться контактировать с лидерами обеих стран.