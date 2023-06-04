Власть 04 июня 2023, 16:44 Песков назвал проведение СВО безальтернативной мерой Пресс-секретарь Песков: у России нет альтернативы победоносному завершению спецоперации РИА «Новости»

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У России нет альтернативы успешному завершению спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, представители Запада на протяжении долгих лет не замечали устраиваемых Украиной военных преступлений в Донбассе. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

У Пескова поинтересовались, почему западное общество, которое якобы защищает права человека и придерживается гуманных принципов, никак не реагирует на атаку беспилотников в Москве и обстрелы мирных жителей в Белгородской области. Представитель Кремля ответил, что европейцы говорят о нарушении прав только тогда, когда это выгодно им.

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«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы (спецоперации — прим. ред.)», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В последние несколько дней ВСУ усилили обстрелы приграничных территорий, включая Белгородскую область. Из-за постоянных атак пришлось перемещать жителей Шебекина. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что переселенцев разместят в других районах и регионах страны.