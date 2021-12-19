Песков назвал противников вакцинации двумя словами
Песков назвал противников коронавирусной вакцинации «опасными дураками»
Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подобрать одно слово, которым мог бы назвать противников вакцин от коронавируса. Но нашел определение из двух слов, назвав их «опасными дураками».
«Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — сказал пресс-секретарь президента РФ в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».
Песков таким образом ответил Наиле Аскер-заде на вопрос, как можно одним словом назвать людей, отказывающихся прививаться и призывающих к тому же остальных.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко, в свою очередь, не дал прямого ответа, но сказал, что такая агитация против прививок — это, как он убежден, «неразумные действия».
Наиболее снисходительно об антиваксерах высказалась главный санитарный врач страны. Анна Попова высказала мнение, что так ведут себя «люди, пораженные страхом».
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко воздержался от каких-либо оценок, но призвал вакцинных скептиков доверять только проверенным источникам.
Его коллеги оказались более резки в оценках. Замглавврача больницы № 52 Сергей Царенко назвал таких людей «идиотами», главврач ГБК № 52 Марьяна Лысенко — неразумными людьми, главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода — «воинствующим невежеством», а главный педиатр депздрава столицы Исмаил Османов — информационными террористами.
Ранее в Кремле заявили, что штамм коронавируса «омикрон» еще недостаточно изучен.