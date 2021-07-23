Песков назвал проблему допинга свойственной для всех стран

Решением проблем допинга занимаются все страны. Россия здесь исключением не является. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что президент Владимир Путин всегда выступал за то, чтобы спорт оставался чистым, а участники соревнований не использовали нечестные способы для достижений.

«С этими проблемами сталкиваются все страны, сталкивается и Россия. Но хочу обратить ваше внимание, что с самого начала президент Путин решительно заявлял о неприемлемости допинга и подчеркивал нашу решимость в борьбе с различными проявлениями допинга в спорте», — напомнил Песков.

В пятницу, 23 июля, в Токио открываются Олимпийские игры. Российские спортсмены будут выступать на соревнованиях без государственного флага и гимна. Это связано с введенными на два года санкциями международного антидопингового агентства WADA. Изначально наказание должно было быть продолжительнее и жестче, но Россия обжаловала решение в Спортивном арбитражном суде.

В случае победы российского спортсмена или команды будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.