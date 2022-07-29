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    29 июля 2022, 14:05

    Песков назвал примерные сроки проведения прямой линии с Путиным

    Песков заявил, что точную дату прямой линии с Путиным определят в сентябре

    Александр Иванов

    Традиционную прямую линию с президентом России Владимиром Путиным проведут не раньше осени. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

    Песков назвал примерные сроки проведения прямой линии с Путиным

    Он отметил, что задержка с организацией мероприятия связана с напряженным графиком членов правительства и отпускным периодом у населения.

    «Начало сентября, первая половина сентября — начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом», — сказал Песков.

    Ранее он заявлял, что формат мероприятия определит обстановка с коронавирусной инфекцией. От этого зависит, будут ли гости в студии и организуют ли включения из городов. Песков сказал, что пока делать какие-то точные заявления опрометчиво. Он

    «Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может», — подчеркнул он.

    Также он отметил, что при организации мероприятия будут учтены рекомендации Роспотребнадзора.