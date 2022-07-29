Песков назвал примерные сроки проведения прямой линии с Путиным

Традиционную прямую линию с президентом России Владимиром Путиным проведут не раньше осени. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Он отметил, что задержка с организацией мероприятия связана с напряженным графиком членов правительства и отпускным периодом у населения.

«Начало сентября, первая половина сентября — начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом», — сказал Песков.

Ранее он заявлял, что формат мероприятия определит обстановка с коронавирусной инфекцией. От этого зависит, будут ли гости в студии и организуют ли включения из городов. Песков сказал, что пока делать какие-то точные заявления опрометчиво. Он

«Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может», — подчеркнул он.

Также он отметил, что при организации мероприятия будут учтены рекомендации Роспотребнадзора.