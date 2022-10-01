Песков объяснил причины переноса осеннего призыва | 360°

Власть 01 октября 2022, 10:42 Поделиться Telegram

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Viber Песков объяснил причины переноса осеннего призыва Песков: осенний призыв перенесли на 1 ноября из-за перегрузки военкоматов РИА «Новости»

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Перенос осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября спровоцирован перегрузкой военкоматов. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РИА «Новости».

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией», — уточнил официальный представитель Кремля.

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Чтобы не усложнять ситуацию, призыв решили перенести. Это даст возможность развести потоки срочников и мобилизованных, заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

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Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Призыву подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, проходили службу в рядах Вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Министр обороны Сергей Шойгу также добавил, что мобилизация коснется 300 тысяч резервистов.

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