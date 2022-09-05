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(обновлено: 05 сентября 2022, 15:20)

Песков связал приостановку экспорта газа по «Северному потоку» с санкциями

Песков заявил, что приостановка поставок газа по «Северному потоку» связана с санкциями

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Проблемы с поставками газа по «Северному потоку» связаны только с санкциями. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что ряд западных стран ввел антироссийские рестрикции. Среди них Песков выделил Германию и Англию.

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«Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует», — сказал он.

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Также Песков отметил, что именно из-за санкций стало невозможным корректное обслуживание отдельных частей трубопровода. По его словам, введенные Западом антироссийские рестрикции поставили под удар и юридический аспект работы «Северного потока».

«Те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России опроверг обвинения в адрес «Газпрома», согласно которым компания якобы причастна к срывам газовых контрактов в ЕС.

Дмитрий Песков

Санкции

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