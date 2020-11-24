Песков назвал причину, по которой Путин еще не привился от коронавируса

Владимир Путин не может выступать добровольцем при вакцинации от коронавируса. Поэтому президент РФ пока не сделал прививку от COVID-19. В Кремле заметили, что «широкая вакцинация» еще не началась.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему Путин пока не принял решение о вакцинации. Его слова привел «Интерфакс».

«Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — пояснил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь Путина заметил, что пока что в России нет «широкой вакцинации». Как доброволец в этом процессе президент не может принимать участие. «Это невозможно», — процитировало Пескова РИА «Новости».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заметил, что российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. На саммите G20 он заявил о готовности РФ предоставить препарат от СОVID-19 всем странам, которые в нем нуждаются.

Массовую вакцинацию населения в России готовы начать с 2021 года. Решение о прививке остается за каждым жителем страны. Она добровольная.