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    24 ноября 2020, 13:39

    Песков назвал причину, по которой Путин еще не привился от коронавируса

    Александра Ломейко

    Владимир Путин не может выступать добровольцем при вакцинации от коронавируса. Поэтому президент РФ пока не сделал прививку от COVID-19. В Кремле заметили, что «широкая вакцинация» еще не началась.
    Песков назвал причину, по которой Путин еще не привился от коронавируса

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему Путин пока не принял решение о вакцинации. Его слова привел «Интерфакс».

    «Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом», — пояснил официальный представитель Кремля.

    Пресс-секретарь Путина заметил, что пока что в России нет «широкой вакцинации». Как доброволец в этом процессе президент не может принимать участие. «Это невозможно», — процитировало Пескова РИА «Новости».

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин заметил, что российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. На саммите G20 он заявил о готовности РФ предоставить препарат от СОVID-19 всем странам, которые в нем нуждаются.

    Массовую вакцинацию населения в России готовы начать с 2021 года. Решение о прививке остается за каждым жителем страны. Она добровольная.