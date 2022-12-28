Власть 28 декабря 2022, 14:43 Песков назвал преждевременными разговоры об ответе на потолок цен на газ Представитель Кремля Песков: говорить об ответе России на потолок цен на газ пока рано freepik

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Говорить об ответных шагах после введения потолка цен на газ Евросоюзом «пока преждевременно», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

Представитель Кремля указал на то, что газовый рынок «имеет свою специфику» и сейчас «ситуация анализируется».

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«Разумеется, после того, как анализ будет завершен уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги», — пообещал Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать указа президента Владимира Путина об ответных мерах.

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Евросоюз 19 декабря согласовал потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час. Российская сторона сочла решение скорее политическим, нежели экономическим. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что мера связана с маниакальной русофобией, «зоологической ненавистью» ЕС к России.

За несколько дней цены на газ в Европе сильно упали.

Ранее Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Документ вступит в силу 1 февраля 2023 года.