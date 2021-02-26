Песков назвал преждевременным введение сертификатов о вакцинации в РФ

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о введении электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса в России пока преждевременно. Москва проанализирует, как с этим справятся в Евросоюзе, сообщил представитель Кремля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее анонсировала введение электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса в странах Евросоюза. Меркель уточнила что лидеры ЕС уже дали свое согласие, но на проработку всех деталей уйдет еще около трех месяцев, сообщило Ura.ru.

В Кремле будут отслеживать процесс внедрения электронных сертификатов о вакцинации в ЕС. Если этот проект доведут до конца, это может стать предметом для будущих контактов с европейскими коллегами, сообщил Песков.

«Подобные договоренности и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Председатель Евросовета Шарль Мишель ранее сообщил, что лидеры ЕС продвинулись в переговорах о едином образце сертификатов по вакцинации от COVID-19, рассказал RT.