Власть 01 сентября 2023, 13:34 Песков назвал прерогативой военных комментарий по атаке дронов на Псков Песков переадресовал вопрос к военным по атаке дронов на Псков из России РИА «Новости»

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Комментарий по атаке беспилотников на аэропорт Пскова могут дать только военные. Об этом заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления Украины, что дроны запустили с российской территории.

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«Это прерогатива наших военных, рекомендую обратиться к ним», — заявил Песков.

Аэропорт Пскова Кресты пережил массированную атаку беспилотников в ночь на среду, 30 августа. Сбитые системами противовоздушной обороны дроны упали на территорию воздушной гавани, повредив здание, топливозаправочный комплекс и четыре самолета Ил-76.

Губернатор области Михаил Ведерников сообщил, что в результате атаки пострадавших среди жителей нет. Он добавил, что проведенная проверка не показала серьезных повреждений гражданской инфраструктуры. Спустя сутки аэропорт Пскова вернулся к работе.

В ночь на пятницу, 1 сентября, Ведерников заявил, что пост воздушного контроля уничтожил в небе неопознанный объект в районе аэропорта Кресты.

Президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что за атакой на аэропорт Пскова стояли военные его страны. По итогам селекторного совещания он заявил об успешном применении дальнобойного оружия, поразившего цель на расстоянии более 700 километров.

Об ударе по аэропорту Пскова с территории России заявил глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью с журналистами. Он не уточнил, какие именно беспилотники использовали и их количество. Отвечать на вопрос, как украинские военные проникли через границу, он также не стал.