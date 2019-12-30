Песков назвал предотвращение теракта в Петербурге результатом сотрудничества США и России

Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге на новогодних праздниках доказывает результативность сотрудничества спецслужб России и США. Благодаря сигналу от американских коллег ФСБ в пятницу задержала двух подозреваемых в подготовке терактов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сначала информация была передана по линии спецслужб, а потом доложена президенту. По мнению пресс-секретаря, «это более чем красноречиво говорит о результативности» данной работы, передает ТАСС.

О задержании террористов в ФСБ сообщили в воскресенье, 29 декабря. В российской спецслужбе уточнили, что преступление удалось пресечь благодаря информации от коллег из США.

После задержания по инициативе президента Владимира Путина состоялся его телефонный разговор с Дональдом Трампом. Глава государства поблагодарил американского коллегу за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России.