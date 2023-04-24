Власть 24 апреля 2023, 21:26 Песков назвал практику доносов отвратительной РИА «Новости»

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Практика доносов является отвратительной. Таким мнением пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков поделился во время выступления на марафоне общества «Знание». Его слова привел ТАСС.

Представитель Кремля ответил на вопрос об уехавших из страны гражданах России и заявлениях на них, которые поступили от общественных активистов.

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«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и, надеюсь, так и будет», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Владимира Путина никогда не было двойников. Также он указал на мегаактивность российского лидера, отметив, что у него огромное количество энергии и прекрасное здоровье.

Депутат Национального собрания Франции Лоранс Робер-Део ранее заявила, что обнародованный Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины черный список похож на перечень доносов, который публиковали в 1930—1940-х годах, писал RT. Она попросила главу МИД Франции прокомментировать публикацию украинского черного списка