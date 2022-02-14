Песков назвал позитивную сторону в работе с нынешним правительством США

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наличие некоторых каналов диалога — это плюс в сотрудничестве с нынешними властями США. Его слова привело РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента напомнил, что еще пару лет назад диалог вести было невозможно.

«Здесь, наверное, можно в позитив записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, но все-таки есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это плюс. Это плюс, потому что вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле», — сказал Песков.

Однако во всех остальных аспектах двусторонних отношений Песков не смог назвать положительных сторон. Он заявил, что отношения находятся в самой нижней точке.

Также пресс-секретарь президента пообещал, что внешнеполитическое поведение России будет меняться и дорабатываться в зависимости от ситуации в мире, и подчеркнул, что РФ заинтересована во взаимодействии с другими государствами, в том числе США и странами Европы.