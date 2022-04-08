Песков назвал постыдным решением объявление 9 мая днем «жертв агрессии Украины»

Решение Латвии объявить в стране 9 мая Днем жертв агрессии на Украине — «абсолютно постыдное». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля. Его процитировали «Известия».

«Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, будут хранить гордость, несмотря на абсолютно постыдное решение властей», — подчеркнул Песков.

Латвия отменила традиционное празднование Дня Победы и решила объявить 9 мая общенациональным Днем памяти погибших на Украине. Законопроект одобрили всего за сутки. Решение принято 7 апреля.

Траурные флаги Латвии и Украины 9 мая разместят возле резиденции президента и правительственных зданий и учреждений. Пройдут митинги и шествия в память о погибших на Украине. Праздничные мероприятия и фейерверки запрещены как в этот день, так и накануне. Нарушителей закона привлекут к ответственности.

Ранее в Латвии запретили публичную демонстрацию символов российской спецоперации.