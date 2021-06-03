Песков назвал подонками обокравших ветерана, который сидел с Путиным на параде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чудовищной» ситуацию с кражей денег у ветерана, который сидел рядом с Владимиром Путиным на параде Победы. Об этом сообщило РИА «Новости».

В МВД ранее сообщили, что ветерану Василию Пронину позвонил злоумышленник, который, представившись правоохранителем, убедил его снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу, якобы для поиска мошенника. Была организована проверка, глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.

Песков сказал, что это «чудовищная ситуация». Он заявил, что полиция работает над поимкой преступников.

«Хочется верить, что все-таки этих подонков найдут», — заявил представитель Кремля.

Ветеран ВОВ Василий Пронин ранее рассказал «360», как у него украли деньги. Он сообщил, что мошенников было двое, один из них представился капитаном полиции, предупредив, что в его районе орудует целая банда преступников, которая уже ограбила нескольких человек. Лжеполицейский попросил ветерана связаться с ним, если ему позвонят мошенники, и вскоре раздался звонок от второго бандита. Когда ветеран потерял деньги, понял, что оба они действовали в сговоре.

Пронин сидел рядом с Путиным на параде Победы в Москве. Президент тогда помог ветерану поправить куртку.