Песков назвал подачу информации в современных учебниках «дурацкой»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в некоторых школьных учебниках присутствует «дурацкая подача» информации. Он заявил, что иногда смотрел учебники сына, «дивился и не понимал, что там написано».

Во время выступления на форуме «Новое Знание» представитель Кремля напомнил о важности качества образования, о которых ранее говорил Владимир Путин. Песков поделился с участниками конференции, что иногда открывал учебники сына и не понимал, что в них написано.

«Будем надеяться, что те огрехи, недопустимые ошибки, которые имеются в учебниках, та дурацкая подача информации, которая тоже есть, со временем будут исправлены и приведены в современный вид», — заявил он.

Он добавил, что русский язык продолжает развиваться. И использование его человеком не на 100% не значит, что он умирает. Пресс-секретарь Путина призвал участников марафона употреблять русский язык так, чтобы другим хотелось брать с них пример.

«В нашей обычной речи мы даже три тысячи слов не используем, мы используем меньше. Но это не значит, что классический русский язык умирает. У нас все-таки много талантливых ученых, много талантливых журналистов, которые сложные мысли доносят очень простым, но очень богатым русским языком», — добавил Песков.