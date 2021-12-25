Песков назвал первую зарубежную поездку в планах Путина на 2022 год

Президент России Владимир Путин намерен посетить Олимпийские игры в Пекине. Это пока единственная запланированная зарубежная поездка российского лидера в 2022 году. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в графике президента до проведения международных спортивных соревнований в Китае других поездок не указано.

«До Пекина пока ничего не запланировано, эта первой будет в следующем году поездка. Зато будут разные международные контакты у нас в России», — заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что у него нет никаких сомнений, что Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне, даже несмотря на появление нового штамма коронавируса «омикрон». Песков напомнил, что власти Китая очень строго следят за мерами безопасности с самого начала пандемии.

«То, что с организационной точки это будет „вау“, это точно абсолютно», — добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин подтвердил свой предстоящий визит в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер подчеркнул, что рассчитывает на личную встречу с генеральным секретарем китайской Компартии для переговоров. Путин отметил, что Россия и Китай всегда поддерживали друг друга в вопросах спортивного сотрудничества и всегда выступали против политизации олимпийского движения.

Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.