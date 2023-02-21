21 февраля 2023, 19:39
Песков назвал основную цель приостановки участия России в ДСНВ
Пресс-секретарь президента Песков: Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается
Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, чтобы убедиться, что ядерный паритет продолжает соблюдаться. Такое заявление RT сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации, в которую все глубже вовлекается НАТО», — сказал Песков.
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Он обратил внимание на тот факт, что альянс претендует на то, чтобы быть частью соглашения. Также нельзя недооценивать ядерный потенциал Германии и Франции, добавил Песков.
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«Основная цель президента и нашей страны — убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», — сказал он.
О приостановке участия страны в ДСНВ президент заявил 21 февраля во время оглашения послания к Федеральному собранию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление об этом решении и призвал Россию пересмотреть его.
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США будут отслеживать все шаги, которые Российская Федерация «предпримет на деле».
Ядерное оружие
Дмитрий Песков
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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