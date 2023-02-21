Власть 21 февраля 2023, 19:39 Песков назвал основную цель приостановки участия России в ДСНВ Пресс-секретарь президента Песков: Россия хочет убедиться, что ядерный паритет соблюдается РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, чтобы убедиться, что ядерный паритет продолжает соблюдаться. Такое заявление RT сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень важно, поскольку то, на чем настаивали США и другие страны в плане инспекций, неосуществимо в условиях сегодняшней конфронтации, в которую все глубже вовлекается НАТО», — сказал Песков.

Реклама

Он обратил внимание на тот факт, что альянс претендует на то, чтобы быть частью соглашения. Также нельзя недооценивать ядерный потенциал Германии и Франции, добавил Песков.

Реклама

«Основная цель президента и нашей страны — убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», — сказал он.

О приостановке участия страны в ДСНВ президент заявил 21 февраля во время оглашения послания к Федеральному собранию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление об этом решении и призвал Россию пересмотреть его.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США будут отслеживать все шаги, которые Российская Федерация «предпримет на деле».