Песков назвал невозможным обсуждение вопроса Крыма на встрече Путина и Зеленского

Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского не представляется возможной, если украинская сторона намерена обсуждать принадлежность Крыма. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тему проведения возможного саммита он затронул, комментируя заявление пресс-секретаря Зеленского о том, что тот готов к встрече с Путиным, но на переговорах должен подниматься вопрос Крыма, сообщило РИА «Новости».

«Нет, невозможно [проведение встречи] в такой постановке вопроса. Естественно, обсуждение Крыма не представляется возможным», — сказал Песков.

По его словам, такая формулировка фактически ставит под вопрос гипотетическую возможность проведения такой встречи. Пресс-секретарь Путина уточнил, что на повестку можно было вынести в первую очередь реализацию Украиной Минских соглашений.

Помимо этого, стороны могли обсудить договоренности парижского саммита и двусторонние отношения, заключил он.