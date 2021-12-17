Песков назвал невозможной потерю украинского народа для России

Россияне и украинцы не потеряют друг друга, поскольку это братские народы. Власти соседней страны, заявили в Кремле, только могут пытаться оболванивать людей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на телеканале RTVI заявил, что братский народ останется таким навсегда.

«Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских — мы останемся братским народом», — сказал он.

Песков указал на попытки украинских властей «оболванить народ, внушать ненависть к русским и России». Добиваться подобного можно закрытием СМИ, лишением возможности получать информацию из первых рук, запретом российских интернет-ресурсов. Однако братские народы все равно не потеряют друг друга.

Официальный представитель Кремля обратил внимание на очевидную враждебность по отношению к РФ и «конкретные действия по обрубанию всех концов», которые хоть как-то относятся к России.

«То есть просто обрубаются от капилляров до центральных артерий наши двусторонние отношения — точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет», — заключил Песков.